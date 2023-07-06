Как уберечься от клеща в Новосибирске и что делать после укуса — советы МЧС

Если клещ присосался, его нужно удалить немедленно, так как с увеличением времени присасывания растет вероятность заражения. Однако удалить клеща не так просто — часто при неумелых действиях отрывается только его брюшко, а головка остается в коже. Это может привести к инфекции. Чтобы избежать этого, нужно обработать поверхность кожи со спиртом или одеколоном, захватить клеща пинцетом или обвязать его головку ниткой, а затем аккуратно вытащить. Если брюшко все-таки оторвалось, остатки нужно извлечь иглой и затем смазать ранку йодом.