Как уберечься от клеща в Новосибирске и что делать после укуса — советы МЧС

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В МЧС по Новосибирской области поделились советами, как избежать укуса клеща. В регионе в ближайшие дни ожидается жаркая погода без осадков, поэтому многие жители проводят время на открытом воздухе. Летом активность клещей повышается, поэтому необходимо быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Укусы клещей безболезненны и опасного насекомого можно заметить только при осмотре, когда он уже напитался крови и увеличился в размере. При укусе возникает воспаление и появляется красное пятно на коже, которое может сохраняться долгое время.
Если клещ присосался, его нужно удалить немедленно, так как с увеличением времени присасывания растет вероятность заражения. Однако удалить клеща не так просто — часто при неумелых действиях отрывается только его брюшко, а головка остается в коже. Это может привести к инфекции. Чтобы избежать этого, нужно обработать поверхность кожи со спиртом или одеколоном, захватить клеща пинцетом или обвязать его головку ниткой, а затем аккуратно вытащить. Если брюшко все-таки оторвалось, остатки нужно извлечь иглой и затем смазать ранку йодом.
Для предотвращения укусов клещей необходимо соблюдать правила безопасности. Во время прогулок в лесу рекомендуется носить защитную одежду. Если такой одежды нет, то следует одеваться так, чтобы было удобно провести осмотр для поиска клещей на одежде. Предпочтительно иметь светлую одежду, чтобы клещи были легче заметить.
Таежные и лесные клещи ползут по растениям на уровне голени, колена или бедра и всегда двигаются вверх по одежде. Поэтому брюки следует заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды — в брюки. Рукава должны плотно прилегать к рукам. Голову следует защищать капюшоном, а если его нет — можно надеть косынку или шапку и заправить волосы туда.
Также эффективным средством защиты является обработка одежды специальными препаратами от клещей. Важно строго следовать инструкции по применению. После возвращения из леса необходимо снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также проверить все тело.