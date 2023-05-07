Где чаще кусают энцефалитные клещи в мае 2023 в Новосибирской области - районы

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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«За период с 19 по 25 апреля 2023 года по 1 случаю укуса клеща произошли в Бердске, Венгеровском, Колыванском и Краснозерском, Куйбышевском, Усть-Тарском, Мошковском, Сузунском районах области. Также зарегистрировано по 2 обращения в Кочковском и Карасукском районе, а 3 – в Татарском», - сообщила специалист.
В Новосибирске клещи, зараженные энцефалитом, обитают в лесах Академгородка (3 обращения) и в Ленинском районе (1 случай).
В Роспотребнадзоре напоминают, что на природу необходимо выезжать в защитной одежде, которая закрывает полностью ноги, избегать заросли и валежники.