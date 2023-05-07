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Где чаще кусают энцефалитные клещи в мае 2023 в Новосибирской области - районы

7 мая 2023, 08:34
Фото: 1MI
Где чаще кусают энцефалитные клещи

Названы места с зараженными энцефалитом клещами в Новосибирской области

Очаги энцефалитных клещей выявили в 23 районах Новосибирской области из 33. Об этом по запросу Atas.info рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова.
«За период с 19 по 25 апреля 2023 года по 1 случаю укуса клеща произошли в Бердске, Венгеровском, Колыванском и Краснозерском, Куйбышевском, Усть-Тарском, Мошковском, Сузунском районах области. Также зарегистрировано по 2 обращения в Кочковском и Карасукском районе, а 3 – в Татарском», - сообщила специалист.

В Новосибирске клещи, зараженные энцефалитом, обитают в лесах Академгородка (3 обращения) и в Ленинском районе (1 случай).

В Роспотребнадзоре напоминают, что на природу необходимо выезжать в защитной одежде, которая закрывает полностью ноги, избегать заросли и валежники.

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#Алина Шефер#Клещ#Клещевой энцефалит#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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