В какие месяцы новосибирцев чаще кусают клещи – рассказали в Роспотребнадзоре НСО

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
По словам специалистов, пик активности клещей приходится на конец мая-начало июня. Из года в год эта ситуация меняется. Так в 2022 году кусать людей членистоногие начали с 1 мая.
«В этот период приходится пик заболеваемости клещевым энцефалитом. На майские праздники новосибирцы массово выехали в леса и на дачи из-за долгожданного потепления. Поэтому в этом году в мае ожидаем больше обращений с покусами», - пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова по запросу Atas.info.
Известно, что на 2 мая в больницы с укусами клещей обратились 177 человек в Новосибирской области.