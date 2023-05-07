atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Изображение материала

В какие месяцы новосибирцев чаще кусают клещи – рассказали в Роспотребнадзоре НСО

7 мая 2023, 03:18
Фото: 1MI
Клещи начнут активнее кусать новосибирцев в конце мая

В Новосибирской области назвали месяцы пика активности энцефалитных клещей

Риск заразиться клещевым энцефалитом возрастает в мае и июне в Новосибирской области. Об этом Atas.info рассказали в Роспотребнадзоре региона.

По словам специалистов, пик активности клещей приходится на конец мая-начало июня. Из года в год эта ситуация меняется. Так в 2022 году кусать людей членистоногие начали с 1 мая.

«В этот период приходится пик заболеваемости клещевым энцефалитом. На майские праздники новосибирцы массово выехали в леса и на дачи из-за долгожданного потепления. Поэтому в этом году в мае ожидаем больше обращений с покусами», - пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора Новосибирской области Лада Самойлова по запросу Atas.info.

Известно, что на 2 мая в больницы с укусами клещей обратились 177 человек в Новосибирской области.

За неделю клещи искусали 23 искитимца
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Клещ#Клещевой энцефалит#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске
Вчера, 02:53
«Кому молился, тот и спас» — Роман Фролов о чудесном спасении в зоне СВО
Вчера, 01:58
Блогер показал смог над Новосибирском с высоты птичьего полета
Вчера, 04:43
Репетиция парада 7 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
Вчера, 09:00
График испытаний теплосетей и труб кипятком в Новосибирске – адреса назвала СГК
5 мая 05:09
День радио в Новосибирске 7 мая 2023 – полная программа празднования: флэшмобы, игры
Сегодня, 00:38