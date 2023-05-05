За неделю клещи искусали 23 искитимца

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщает, что с начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 177 человек (в т.ч. за неделю с 26 апреля по 02 мая 2023 года – 134 человека)», - указано на сайте регионального ведомства.
При этом больше всего укушенных в Искитимском районе, где к медикам пришли 23 человека. Бердск уверенно занимает вторую строчку рейтинга с тринадцатью пациентами, на третьей позиции находятся Мошковский и Ордынский районы с десятью укусами. В Новосибирске клещи напали на десятерых горожан из Заельцовского, Советского и Ленинского районов. С клещевым энцефалитом госпитализирован один человек.
Стоит напомнить, что в разгар активности клещей нужно носить плотную одежду, наносить репелленты и не находиться на траве без подстилки, а также осматривать себя и близких на наличие насекомых. Также желательно привиться от клещевого энцефалита.