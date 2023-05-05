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За неделю клещи искусали 23 искитимца

5 мая 2023, 09:17
Фото: 1MI
Клещи продолжают нападать на новосибирцев

В Искитимском районе клещи покусали 23 человека

В Новосибирской области по-прежнему активизируются клещи. Жители продолжают обращаться за медицинской помощью после укусов опасных насекомых.
«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщает, что с начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось  177 человек (в т.ч. за неделю с 26 апреля по 02 мая 2023 года  – 134 человека)», - указано на сайте регионального ведомства.

При этом больше всего укушенных в Искитимском районе, где к медикам пришли 23 человека. Бердск уверенно занимает вторую строчку рейтинга с тринадцатью пациентами, на третьей позиции находятся Мошковский и Ордынский районы с десятью укусами. В Новосибирске клещи напали на десятерых горожан из Заельцовского, Советского и Ленинского районов. С клещевым энцефалитом госпитализирован один человек.

Стоит напомнить, что в разгар активности клещей нужно носить плотную одежду, наносить репелленты и не находиться на траве без подстилки, а также осматривать себя и близких на наличие насекомых. Также желательно привиться от клещевого энцефалита.

Что делать, если укусил клещ в Новосибирской области в мае 2023: пошаговая инструкция
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#Происшествия#Искитим#Александр Ляхов#Клещ#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор
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