За неделю клещи искусали 23 искитимца

При этом больше всего укушенных в Искитимском районе, где к медикам пришли 23 человека. Бердск уверенно занимает вторую строчку рейтинга с тринадцатью пациентами, на третьей позиции находятся Мошковский и Ордынский районы с десятью укусами. В Новосибирске клещи напали на десятерых горожан из Заельцовского, Советского и Ленинского районов. С клещевым энцефалитом госпитализирован один человек.