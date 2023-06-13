Клещи продолжают кусать новосибирцев — пострадали более 1600 человек за неделю

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил данные за прошедшую неделю, свидетельствующие о 1684 случаях укусов клещей. Из этого числа 1679 пострадавших — это дети.
С начала эпидсезона от клещей пострадали уже 6518 человек. Из них было более 130 госпитализированных с подозрением на клещевой энцефалит.
В Новосибирской области зарегистрирована высокая заболеваемость боррелиозом и болезнью Лайма среди клещей. Речь идет о трети всех обследованных паразитов.
Следует отметить, что энцефалитными, по данным Роспотребнадзора, являются всего 1% обследованных клещей.