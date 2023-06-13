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Клещи продолжают кусать новосибирцев — пострадали более 1600 человек за неделю

13 июня 2023, 05:43
Фото: Midjourney
Клещи кусают сибиряков

В Новосибирской области клещи покусали более 1600 человек за неделю

В Новосибирской области в период с 5 по 11 июня клещи покусали 1684 человек, о чем стало известно на оперативном совещании в правительстве региона от руководителя министерства здравоохранения НСО.

Глава министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил данные за прошедшую неделю, свидетельствующие о 1684 случаях укусов клещей. Из этого числа 1679 пострадавших — это дети.

С начала эпидсезона от клещей пострадали уже 6518 человек. Из них было более 130 госпитализированных с подозрением на клещевой энцефалит.

В Новосибирской области зарегистрирована высокая заболеваемость боррелиозом и болезнью Лайма среди клещей. Речь идет о трети всех обследованных паразитов.

Следует отметить, что энцефалитными, по данным Роспотребнадзора, являются всего 1% обследованных клещей.

#Дети#Клещ#Клещевой энцефалит#Минздрав#Общество#Экология#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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