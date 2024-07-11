Карта . Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах

Мы собрали список мест в Новосибирске, где летом 2024 года любой желающий может взять в прокат сапборд, обучиться и приятно провести время в жаркие дни.