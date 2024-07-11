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Прогулки

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Карта. Фото на закате и прогулки по реке: где в Новосибирске можно поплавать на sup-бордах
Мы собрали список мест в Новосибирске, где летом 2024 года любой желающий может взять в прокат сапборд, обучиться и приятно провести время в жаркие дни.
11 июля, 07:39
Котята манулов вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке — милое видео
Новосибирский зоопарк поделился новостью о рождении маленьких манулов: опубликованы кадры первой прогулки малышей.
28 мая, 03:21
Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы
В Новосибирске распустилась яблоня на набережной: горожане делают красивые снимки с деревом и публикуют их в соцсетях.
26 мая, 06:18
Досуг и классные фото: топ мест для прогулок в Новосибирске в теплую погоду
16 апреля, 09:35
2023
Медведь-террорист объявился в Новосибирской области
4 сентября 2023, 16:20
Новосибирцы шокированы: они нашли надгробный камень на Михайловской набережной
Гуляя по Михайловской набережной, новосибирцы наткнулись на надгробную плиту с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти.
12 августа 2023, 13:48
Как уберечься от клеща в Новосибирске и что делать после укуса — советы МЧС
Специалисты рекомендуют быть осторожными во время прогулок по лесным массивам: повсюду есть клещи, которые так и жаждут попить человеческой крови. Как обезопасить себя, рассказали в МЧС по Новосибирской области.
6 июля 2023, 05:54

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