atas.info
ГлавноеВсе новости

Энцефалит

Выбрать дату
2024
Осторожно, клещи! Признаки начинающейся болезни Лайма
21 мая, 06:43
Клещи вышли на майскую охоту в Новосибирске
В Новосибирске начался сезон клещей: от укусов уже пострадали десятки человек, сообщил Роспотребнадзор.
4 мая, 03:15
За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев
2 мая, 11:42
В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться
На улице апрель, а это значит, что клещи просыпаются после зимней спячки. Как обезопасить себя и что делать в случае укуса, выяснил Atas.info.
11 апреля, 05:09
2023
Трое забайкальцев погибли от укусов клещей в 2023 году — а что в Новосибирске?
Осень не остановила клещей, поэтому сотни человек вынуждены обращаться за медицинской помощью после атак насекомых. Так, в Забайкалье три жителя умерли от укуса.
19 сентября 2023, 06:11
Опасные районы Новосибирска: где больше всего кусают клещи осенью 2023
По данным Роспотребнадзора, за первые дни осени в Новосибирской области было зарегистрировано 500 случаев укусов клещей.
9 сентября 2023, 06:22
Где в Новосибирской области зверствуют клещи: названы самые опасные районы
8 июля 2023, 05:30
2022
Вдвое больше новосибирцев заболели клещевым энцефалитом в 2022 году - Роспотребнадзор
14 июня 2022, 04:19
Что делать если вас укусил клещ и куда обращаться при покусе в Новосибирске
5 мая 2022, 03:19
Самые опасные районы из-за клещей в Новосибирской области назвал Роспотребнадзор
Число укусов клещей в самых неблагополучных районах Новосибирской области сообщило региональное управление Роспотребнадзора 2 мая 2022. Хуже всего обстоят дела в близких к мегаполису Искитимском, Новосибирском и Мошковском районах.
3 мая 2022, 05:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика