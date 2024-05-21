Трое забайкальцев погибли от укусов клещей в 2023 году — а что в Новосибирске?

Осень не остановила клещей, поэтому сотни человек вынуждены обращаться за медицинской помощью после атак насекомых. Так, в Забайкалье три жителя умерли от укуса.