Опасные районы Новосибирска: где больше всего кусают клещи осенью 2023

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
В начале осени в Новосибирской области наблюдалось значительное количество случаев укусов клещей. Несмотря на пониженные температуры, эти насекомые продолжали нападать на людей. Согласно данным пресс-службы областного Роспотребнадзора, за период с 30 августа по 5 сентября к врачам обратилось 502 человека с жалобами на укусы клещей.
Наибольшее количество случаев было зафиксировано в районах Новосибирского (93), Искитимского (56) и Куйбышевского (28). Вновь самыми проблемными районами стали Советский, Заельцовский и Калининский, где много лесной зоны.
Общее число пострадавших от клещей в этом году достигло 16 471 человек. При экспертизе было выявлено, что около трети всех проверенных клещей оказались заражены боррелиозом (3518 случаев), а на втором месте — энцефалитным вирусом (168 случаев).