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Дачи кишат клещами: где кровососущие паразиты чаще кусают новосибирцев летом 2023

20 июля 2023, 05:33
Фото: Midjourney
Клещи атакуют жителей города
В Новосибирске и области продолжают зверствовать клещи. Где кусают больше всего?

В информации от Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска сообщается, что количество людей, обратившихся за медицинской помощью после нападения клеща, составляет около 7 тысяч. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество укусов клещей зарегистрировано на территории дачных обществ. В СНТ «Нива» — 10 случаев, в СНТ «Восток» — 9 случаев и в СНТ «Строитель» — 7 случаев.

Количество заболевших клещевым энцефалитом составляет 34 человека. В этом году число заболевших немного снизилось по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 45 случаев. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ленинском (9), Калининском (7) и Октябрьском (6) районах.

Где в Новосибирской области зверствуют клещи: названы самые опасные районы
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#Эмилия Губарева#Клещевый энцефалит#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Клещ
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