С начала лета больше всего людей пострадало от укусов клещей в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Что касается областного центра, то здесь самая высокая вероятность заразиться клещевым энцефалитом в Советском, Заельцовском и Калининском районах.