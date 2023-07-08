Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
С начала лета больше всего людей пострадало от укусов клещей в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Что касается областного центра, то здесь самая высокая вероятность заразиться клещевым энцефалитом в Советском, Заельцовском и Калининском районах.
Всего в 2023 году с жалобами на укусы клещей в больницы Новосибирской области обратились 12 947 человек, говорится в сообщении.
Клещевой вирусный энцефалит был диагностирован у 68 человек, диагноз «клещевой боррелиоз» поставили 51 пациенту. В ведомстве отмечают, что эти цифры ниже, чем количество пострадавших за аналогичный период 2022 года.