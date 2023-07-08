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Где в Новосибирской области зверствуют клещи: названы самые опасные районы

8 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI
Снятого с себя клеща медики советуют отдавать в лабораторию на анализ
В регионе с жалобами на укусы клещей к врачам уже обратились почти 13 тысяч человек

С начала лета больше всего людей пострадало от укусов клещей в Новосибирском, Мошковском и Искитимском районах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Что касается областного центра, то здесь самая высокая вероятность заразиться клещевым энцефалитом в Советском, Заельцовском и Калининском районах.

Всего в 2023 году с жалобами на укусы клещей в больницы Новосибирской области обратились 12 947 человек, говорится в сообщении.

Клещевой вирусный энцефалит был диагностирован у 68 человек, диагноз «клещевой боррелиоз» поставили 51 пациенту. В ведомстве отмечают, что эти цифры ниже, чем количество пострадавших за аналогичный период 2022 года.

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#Клещи#Статистика#Энцефалит#Общество#Новосибирская область
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