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Клещи атакуют людей

Клещи нападают на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек

2 октября 2023, 04:28
Фото: Midjourney
Клещи атакуют людей

В Новосибирской области клещи укусили более 500 человек за неделю

Сотни человек укусили клещи в Новосибирской области, несмотря на холода, о чем сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 2 октября 2023.

Несмотря на холодные погодные условия в Новосибирской области продолжают регистрировать укусы клеща.

Только за прошедшую неделю в регионе было 502 обращения в медучреждения. 10 человек потребовалась госпитализация — у них заподозрили клещевой энцефалит.

Отметим, что чаще всего кусали новосибирцев в Новосибирском, Искитимском, Куйбышевском, Мошковском районах Новосибирской области и Бердске, а также в Советском, Заельцовском и Калининском районах Новосибирска.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Клещ#Эмилия Губарева#Клещевой энцефалит#Клещи
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