Клещи нападают на новосибирцев — от укуса пострадали более 500 человек

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Несмотря на холодные погодные условия в Новосибирской области продолжают регистрировать укусы клеща.
Только за прошедшую неделю в регионе было 502 обращения в медучреждения. 10 человек потребовалась госпитализация — у них заподозрили клещевой энцефалит.
Отметим, что чаще всего кусали новосибирцев в Новосибирском, Искитимском, Куйбышевском, Мошковском районах Новосибирской области и Бердске, а также в Советском, Заельцовском и Калининском районах Новосибирска.