Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области

По информации ученых, это абсолютно новый вид мух семейства Hippoboscidae Samouelle, которые способны переносить разные инфекции, вшей и клещей, опасных прежде всего птицам. Ранее подобные насекомые в природе не встречались и не описывались. Ученые полагают, что данные вредители способны нанести ущерб животному миру как минимум Иркутской области.