Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Иркутске ученым удалось обнаружить мух-кровососок Ornithomya helvipennis. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии наук. Жители Новосибирска и области испугались последствий нападения опасного насекомого, о чем активно начали писать в социальных сетях.
По информации ученых, это абсолютно новый вид мух семейства Hippoboscidae Samouelle, которые способны переносить разные инфекции, вшей и клещей, опасных прежде всего птицам. Ранее подобные насекомые в природе не встречались и не описывались. Ученые полагают, что данные вредители способны нанести ущерб животному миру как минимум Иркутской области.
Степень опасности этих мух для человека сейчас изучается. В пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили Atas.info, что новый вид насекомых не является карантинным.