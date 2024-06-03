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Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Муха

Новый вид кровососущих мух испугал жителей Новосибирской области

3 июня 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney
Муха
В Сибири обнаружен новый вид мух, способных переносить на себе опасные инфекции и вшей, следует из сообщения Академии наук России.

В Иркутске ученым удалось обнаружить мух-кровососок Ornithomya helvipennis. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии наук. Жители Новосибирска и области испугались последствий нападения опасного насекомого, о чем активно начали писать в социальных сетях.

По информации ученых, это абсолютно новый вид мух семейства Hippoboscidae Samouelle, которые способны переносить разные инфекции, вшей и клещей, опасных прежде всего птицам. Ранее подобные насекомые в природе не встречались и не описывались. Ученые полагают, что данные вредители способны нанести ущерб животному миру как минимум Иркутской области.

Степень опасности этих мух для человека сейчас изучается. В пресс-службе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщили Atas.info, что новый вид насекомых не является карантинным.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Птицы#Роспотребнадзор#Вши#Клещи#Мухи-кровососки#Ornithomya helvipennis
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