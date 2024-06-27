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2024
Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет
До 2034 года 62% жителей Новосибирска планируют обзавестись жильем, выяснили в ходе совместного исследования аналитики компаний «Росгосстрах» и ВТБ.
27 июня, 11:35
Инфляция ускорилась до 9,2% в Новосибирской области
В мае-2024 инфляция сохранила тенденцию к наращиванию темпа и достигла уровня 9,2%, рассказал замначальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Юрий Коленко.
25 июня, 10:20
2020
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
9 июля 2020, 13:47
Газовая отрасль ушла в минус
25 июня 2020, 07:59
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
14 июня 2020, 12:33
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
28 мая 2020, 16:57
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
13 мая 2020, 19:55
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
6 мая 2020, 08:50
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
23 апреля 2020, 05:55
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
17 апреля 2020, 09:35
Еду - детям! Заявление Коалиции Новосибирск 2020.
15 апреля 2020, 08:38
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
14 апреля 2020, 06:37
Обращение новосибирской оппозиции к губернатору Травникову
13 апреля 2020, 06:09
Влог главреда Алины Жестовской: об акции "Атас.инфо" по поддержке бизнеса
10 апреля 2020, 08:43
Цикл рассказов новосибирского литератора Павла Цурикова
9 апреля 2020, 08:08
В Алтайском крае хотят самоизоляции как в Новосибирске
31 марта 2020, 14:45
Официальный режим самоизоляции в Новосибирске: что это такое?
31 марта 2020, 13:38
Как распознать коронавирус?
30 марта 2020, 22:26
Нацпроект «Демография» провален в Хакасии. Новые подробности обысков у республиканских чиновников
9 февраля 2020, 15:56
В правительство Хакасии нагрянули оперативники. Чиновников подозревают в хищении средств, выделенных на нацпроекты
6 февраля 2020, 11:43

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