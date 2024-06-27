Новые законы июля навсегда изменят жизнь россиян

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
С 1 июля в России вступают в силу несколько законов, о них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Среди самых важных последних изменений законодательства политик выделил отмену взимания комиссий банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров, инвалидов и участников боевых действий. По мнению политика, это решение позволит снизить расходы этих категорий жителей страны.
Кроме того, начинает действовать закон, позволяющий вернуть свои деньги гражданину, обманутому телефонными мошенникам. Володин заявил, что банковские организации отныне обязаны тщательнее проводить проверку совершаемых переводов. В случае пренебрежения этими обязанностями, банки будут должны выплатить компенсацию пострадавшему.
Кроме того, с 1 июля клиентов негосударственных пенсионных фондов будут через Госуслуги оповещать о накоплениях, а срок рассмотрения обращения в финансовые учреждения сократится до 15 дней. Упростится также и процедура внесудебного банкротства, от гражданина не будут требовать бумажные справки, сообщает телеканал Саратов 24.