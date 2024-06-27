Новые законы июля навсегда изменят жизнь россиян

Кроме того, с 1 июля клиентов негосударственных пенсионных фондов будут через Госуслуги оповещать о накоплениях, а срок рассмотрения обращения в финансовые учреждения сократится до 15 дней. Упростится также и процедура внесудебного банкротства, от гражданина не будут требовать бумажные справки, сообщает телеканал Саратов 24.