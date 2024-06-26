Куда сдать пустые бутылки рассказали в мэрии Новосибирска

Экокарта работает на портале «Мой Новосибирск». На нее нанесены 119 пунктов приема отходов, которые можно отправить на переработку без ущерба для экологии. Создатели карты отдельно обозначили специальные пункты приема, контейнеры или Экоцентры. Места стоянок Экомобилей также отмечены особо.