Куда сдать пустые бутылки рассказали в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Мэрия Новосибирска разработала виртуальную карту города с местами пунктов приема вторсырья. Теперь горожанам можно не раздумывать, куда отнести пустую стеклотару, разбитые градусники, просроченные таблетки или севшие батарейки.
Экокарта работает на портале «Мой Новосибирск». На нее нанесены 119 пунктов приема отходов, которые можно отправить на переработку без ущерба для экологии. Создатели карты отдельно обозначили специальные пункты приема, контейнеры или Экоцентры. Места стоянок Экомобилей также отмечены особо.
Экологически ответственные новосибирцы могут легко отыскать самый близкий к дому или работе пункт приема, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.