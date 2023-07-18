Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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Митя Фомин, музыкант из Новосибирска, поделился своим мнением о возможности отправиться в зону СВО, сообщает «Пятый канал».
Певец отметил, что если будет необходимость, то он готов работать и в больнице, если Родина позовет.
В студенческие годы Фомин получил образование врача на педиатрическом факультете Новосибирского мединститута. Правда, его диплом сейчас не действителен, так как уже более 20 лет он не работал по профессии.