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Стало известно, что артист из Новосибирска Митя Фомин готов отправиться в зону СВО

18 июля 2023, 01:42
Фото: Wikimedia Commons
Его диплом врача уже дисквалифицирован
Певец Митя Фомин из Новосибирска заявил, что готов отправиться в зону СВО и работать врачом.

Митя Фомин, музыкант из Новосибирска, поделился своим мнением о возможности отправиться в зону СВО, сообщает «Пятый канал».

Певец отметил, что если будет необходимость, то он готов работать и в больнице, если Родина позовет.

В студенческие годы Фомин получил образование врача на педиатрическом факультете Новосибирского мединститута. Правда, его диплом сейчас не действителен, так как уже более 20 лет он не работал по профессии.

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#Эмилия Губарева#Работа#Врач#Образование#Карьера#Диплом#Спецоперация#Участник СВО#Артист#Новосибирск
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