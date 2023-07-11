Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал, как его буллили в школе

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
Митя Фомин, певец из Новосибирска, поделился воспоминаниями о своих школьных годах. Он вспомнил об этом на Московском выпускном в парке Горького, который был организован при содействии телеканала МУЗ-ТВ, как сообщает Teleprogramma.pro.
Артист рассказал о частых конфликтах с учителями и вызовах его родителей в школу. Его не брали с собой в классные поездки. Митя Фомин назвал свое нежелание находить общий язык с педагогами «геномом противоборства».
Хотя у певца остались хорошие отношения с одноклассницей, с которой он поступил в мединститут, с остальными он больше не общается.
Фомин вспоминает, что его школа находилась в неблагополучном районе Новосибирска, и публика там была соответствующая. Он описывает, как трудно было ребенку, который не знал, что делать, когда он оказывался один против нескольких людей. Каждый раз после уроков он сталкивался с «темными» персонажами.