Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал, как его буллили в школе

Фомин вспоминает, что его школа находилась в неблагополучном районе Новосибирска, и публика там была соответствующая. Он описывает, как трудно было ребенку, который не знал, что делать, когда он оказывался один против нескольких людей. Каждый раз после уроков он сталкивался с «темными» персонажами.