Близкие родственники высказали свое несогласие с этим решением, а жена мужчины заявила, что сломает ногу, если он уедет. Однако мужчина серьезно просил участкового помочь уговорить его супругу оставить ее на три дня в полиции, чтобы он мог заняться оформлением необходимых документов перед отъездом.