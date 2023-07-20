Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В Чанах местный участковый смог помирить добровольца СВО и его супругу. Этой информацией поделилось издание Mash Siberia.
Жителю Новосибирской области 58 лет, у него есть четверо взрослых и двое маленьких детей. Он решил последовать примеру своего зятя и двух племянников, которые уже были добровольцами в зоне СВО.
Близкие родственники высказали свое несогласие с этим решением, а жена мужчины заявила, что сломает ногу, если он уедет. Однако мужчина серьезно просил участкового помочь уговорить его супругу оставить ее на три дня в полиции, чтобы он мог заняться оформлением необходимых документов перед отъездом.
В итоге полицейский из Чановского района сумел выступить в роли психолога, провести беседу с женой добровольца и убедить ее поддержать его решение. Отъезд запланирован на следующую неделю, а пока защитник проведет оставшееся время с родными и близкими.