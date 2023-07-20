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В Новосибирской области полицейский примирил добровольца СВО с женой

20 июля 2023, 03:20
Фото: 1MI
Жена не хотела пускать мужа на СВО
Участковый в Чановском районе Новосибирской области сумел уладить конфликт между мужем-добровольцем и его женой, не пускающей его на СВО.

В Чанах местный участковый смог помирить добровольца СВО и его супругу. Этой информацией поделилось издание Mash Siberia.

Жителю Новосибирской области 58 лет, у него есть четверо взрослых и двое маленьких детей. Он решил последовать примеру своего зятя и двух племянников, которые уже были добровольцами в зоне СВО.

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Близкие родственники высказали свое несогласие с этим решением, а жена мужчины заявила, что сломает ногу, если он уедет. Однако мужчина серьезно просил участкового помочь уговорить его супругу оставить ее на три дня в полиции, чтобы он мог заняться оформлением необходимых документов перед отъездом.

В итоге полицейский из Чановского района сумел выступить в роли психолога, провести беседу с женой добровольца и убедить ее поддержать его решение. Отъезд запланирован на следующую неделю, а пока защитник проведет оставшееся время с родными и близкими.

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#Эмилия Губарева#Общество#Спецоперация#Новосибирская область
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