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В Новосибирской области муж сдал в полицию жену, не пустившую его на СВО

13 июля 2023, 04:42
Фото: 1MI
Жена не пускала мужа на СВО
Мужчина из Новосибирской области обратился в полицию, чтобы они задержали его жену, которая препятствовала его уезду на спецоперацию.

Житель Новосибирской области из Чановского района решил отправиться на спецоперацию, несмотря на свой возраст — ему уже было 58 лет. Однако его жена Любовь не разрешала ему подписать контракт и уехать на СВО, так как она очень беспокоилась за его безопасность. В итоге, он принял решение сдать ее в полицию, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Во время очередной ссоры Владимир позвонил в правоохранительные органы, чтобы они задержали Любовь на несколько дней. Он надеялся, что за это время успеет подписать контракт и решить все дела перед отъездом.

Однако, план не удалось осуществить, так как полицейские решили, что причина для задержания недостаточно серьезная и не задержали женщину. В итоге Владимиру пришлось договариваться со своей супругой. После нескольких долгих бесед она все-таки отпустила его.

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#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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