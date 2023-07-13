Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Житель Новосибирской области из Чановского района решил отправиться на спецоперацию, несмотря на свой возраст — ему уже было 58 лет. Однако его жена Любовь не разрешала ему подписать контракт и уехать на СВО, так как она очень беспокоилась за его безопасность. В итоге, он принял решение сдать ее в полицию, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Во время очередной ссоры Владимир позвонил в правоохранительные органы, чтобы они задержали Любовь на несколько дней. Он надеялся, что за это время успеет подписать контракт и решить все дела перед отъездом.
Однако, план не удалось осуществить, так как полицейские решили, что причина для задержания недостаточно серьезная и не задержали женщину. В итоге Владимиру пришлось договариваться со своей супругой. После нескольких долгих бесед она все-таки отпустила его.