Житель Новосибирской области из Чановского района решил отправиться на спецоперацию, несмотря на свой возраст — ему уже было 58 лет. Однако его жена Любовь не разрешала ему подписать контракт и уехать на СВО, так как она очень беспокоилась за его безопасность. В итоге, он принял решение сдать ее в полицию, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.