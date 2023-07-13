Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Алексей Гребенщиков, житель Барабинского района Новосибирской области, в течение полугода пытался попасть на СВО в качестве добровольца. В ноябре 2022 года он был направлен в лагерь НВВКУ вместе с другими мобилизованными, но по пути им сообщили, что группу возвращают назад из-за необходимости.
Только троих человек оставили в НВВКУ, а четверых разместили в районе Шилово. Остальным 23 несостоявшимся бойцам разрешили отправиться домой. По приезде в Барабинск они решили провести забастовку в военкомате: они хотели быть добровольцами на СВО, но им предложили только контрактную службу. Этот вариант не устроил бойцов, так как они стремились участвовать в спецоперации не ради денег.
Многие смирились с тем, что им так и не удалось попасть на спецоперацию, однако Алексей Гребенщиков продолжал настаивать на своей цели все эти месяцы. Наконец, недавно ему удалось получить статус бойца и отправиться на СВО в качестве добровольца. Об этом сообщает Сиб.фм, ссылаясь на слова депутата Барабинска Константина Терещенко.
«Сейчас Алексей находится в зоне СВО и доволен тем, что смог достичь своей цели», — поделился информацией депутат.
На данный момент нет возможности связаться с самим бойцом, так как он находится вне зоны действия сети.