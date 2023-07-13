Только троих человек оставили в НВВКУ, а четверых разместили в районе Шилово. Остальным 23 несостоявшимся бойцам разрешили отправиться домой. По приезде в Барабинск они решили провести забастовку в военкомате: они хотели быть добровольцами на СВО, но им предложили только контрактную службу. Этот вариант не устроил бойцов, так как они стремились участвовать в спецоперации не ради денег.