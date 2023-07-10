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Мать добровольца из Новосибирска ищет сына на СВО — он полгода не выходит на связь

10 июля 2023, 02:38
Фото: 1MI
Боец отсутствует в списке погибших
Мать добровольца из Новосибирской области обратилась к депутату с просьбой о помощи: ее сын сейчас находится в зоне СВО и не выходит на связь уже как полгода.

Жительница Новосибирска обратилась с просьбой о помощи к депутату. По словам женщины, ее сын без вести пропал в зоне проведения спецоперации. С февраля 2023 года он не выходит на связь, при этом его имя не числится в списке погибших, об этом сообщается в ВК-группе «Кыштовский район | газета „Правда севера“».

Вот уже полгода мать ждет вестей от бойца, который отправился на службу добровольцем. Не зная куда идти дальше и где искать помощи, родительница попросила об этом депутата Госдумы Олега Иванинского.

Народный избранник пообещал помочь и заявил, что будет обращаться в региональный штаб Комитета семей воинов Отечества и Межведомственную комиссию по поддержке участников СВО и их семей при Правительстве Новосибирской области. Вместе они будут делать все возможное, чтобы найти бойца и помочь его матери в поисках сына.

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