Мать добровольца из Новосибирска ищет сына на СВО — он полгода не выходит на связь

Жительница Новосибирска обратилась с просьбой о помощи к депутату. По словам женщины, ее сын без вести пропал в зоне проведения спецоперации. С февраля 2023 года он не выходит на связь, при этом его имя не числится в списке погибших, об этом сообщается в ВК-группе «Кыштовский район | газета „Правда севера“».