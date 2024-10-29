atas.info
ГлавноеВсе новости

Поиск

Выбрать дату
Октябрь
Поиски розоволосой девушки остановили в Новосибирской области
Под Новосибирском перестали искать подростка с розовыми волосами, о чем сообщили волонтеры.
29 октября, 02:24
Розоволосая девушка без следа исчезла под Новосибирском
В Новосибирской области пропала несовершеннолетняя девушка, подробности дали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
28 октября, 04:42
Сентябрь
В Новосибирске найдено тело пропавшего студента из Китая
Тревогу забили близкие молодого человека, который перестал выходить с ними на связь после приезда в Новосибирск.
13 сентября, 11:02
Гражданин Китая пропал в Новосибирске — что известно
Туриста из КНР Ху Ян ищут в столице Сибири с 6 сентября, тогда он говорил с родителями, сообщают в социальных сетях его знакомые.
13 сентября, 07:15
Август
Альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая
Животное стало настоящей частью команды, поэтому кража пса стала настоящей трагедией, сообщили в Новосибирской региональной федерации альпинизма.
31 августа, 05:23
Поиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая — причина
Новосибирский турист бесследно исчез в Республике Алтай: его поиски прекращены, сообщили в МЧС.
30 августа, 01:49
Нового подрядчика для ремонта Октябрьского моста ищут в Новосибирске
27 августа, 04:03
В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска
19 августа, 03:53
4-летний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске — они могли скрыться на машине
14 августа, 06:12
Подростки сбежали из лагеря в Новосибирске и не вернулись
Школьники сбежали из лагеря в Новосибирске, об этом доложили губернатору на оперативном совещании 12 августа.
12 августа, 04:51
3-летнюю девочку сбил школьник и сбежал на электросамокате в Новосибирске
Мальчик сбил на самокате ребенка и уехал с места ДТП в Новосибирске, сообщили в ГАИ.
6 августа, 05:01
Июль
Пропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском
В Новосибирской области волонтеры нашли мертвым пропавшего парня, сообщили в «ЛизаАлерт».
28 июля, 06:23
Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшего школьника, подробности сообщили волонтеры
19 июля, 09:13
Тело пропавшей женщины найдено в реке Чаус Новосибирской области
Жительницу региона волонтеры и сотрудники экстренных служб искали четыре дня, сегодня было объявлено об обнаружении тела, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.
18 июля, 13:30
Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
В Новосибирской области задержан педофил, надругавшийся над детьми, подробности рассказали в Следкоме.
17 июля, 04:15
Июнь
Жители Искитима самостоятельно ищут тело утонувшей девочки
27 июня, 03:06
Тело утонувшей девочки два дня не могут найти в реке под Новосибирском
Во вторник 12-летняя жительница Искитима ушла гулять и не вернулась. Знакомые рассказали, что школьница попыталась вброд пересечь реку и исчезла.
27 июня, 01:59
Бастрыкина заинтересовало исчезновение в 2009 году женщины в Новосибирске
Глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин потребовал доложить о подробностях уголовного дела по факту исчезновения в 2009 году жительницы Новосибирска Ирины Сафоновой, следует из сообщения областного Следкома.
6 июня, 12:40
Май
Ночная зооняня: топ-5 необычных вакансий, которые можно найти в Новосибирске
На рынке труда Новосибирска есть штучные вакансии, требующие особых навыков, необычный список для Atas.info составили аналитики «Авито Работы».
22 мая, 03:56
Погиб ли президент при крушении вертолета — что известно о катастрофе к этому часу
20 мая, 00:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика