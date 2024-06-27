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Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

На этом месте дети гибнут каждый год

Жители Искитима самостоятельно ищут тело утонувшей девочки

27 июня 2024, 03:06
Фото: vk.com/iskitimdep
На этом месте дети гибнут каждый год
Водолазы завершили работы на реке Бердь под Новосибирском, люди прочесывают акваторию на катерах, сообщили активисты.

Жители Искитима самостоятельно пытаются найти тело 12-летней девочки, которая 25 июня утонула на пляже в микрорайоне «Индустриальный». Люди на моторных лодках обследуют акваторию реки Бердь в надежде отыскать тело. Накануне в реке работали водолазы, однако, по словам местного жителя Артема Фролова, они свернули поисковые работы.

«Именно в этом месте каждый год тонут дети. И ничего с этим поделать не можем. Это старый закрытый пляж, русло реки давно поменялось, из-за этого образуются воронки, дно неравномерное, можно идти по колено, а потом сразу глубина четыре метра», — рассказал Atas.Info Фролов.

По словам собеседника редакции, погибшая девочка не умела плавать, но зашла в реку за компанию с подругами.

Подавляющее большинство трагических случаев на воде происходит в таких необорудованных и опасных для купания местах. Создать стационарные посты наблюдения на подобных берегах не позволяет нехватка матросов-спасателей. Даже в Новосибирске не могут набрать необходимое для дежурства на официальных пляжах количество спасателей.

Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
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