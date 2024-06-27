Жители Искитима самостоятельно ищут тело утонувшей девочки

Подавляющее большинство трагических случаев на воде происходит в таких необорудованных и опасных для купания местах. Создать стационарные посты наблюдения на подобных берегах не позволяет нехватка матросов-спасателей. Даже в Новосибирске не могут набрать необходимое для дежурства на официальных пляжах количество спасателей.