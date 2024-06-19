Раскрыты обстоятельства гибели школьника на пляже в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Новосибирске на пляже, расположенном недалеко от Бугринской рощи, утонул ребенок. Спасатели раскрыли подробности ЧП на воде. Оказалось, два подростка катались на бревне. В какой-то момент один из них не смог удержаться на скользкой поверхности и упал в воды. Самостоятельно школьник не выплыл. Обстоятельства гибели 14-летнего новосибирца проверят правоохранители.
«Если люди продолжат игнорировать требования безопасности при отдыхе на воде, трагедии будут, к сожалению, повторятся», — отметил начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Напомним, что ранее стало известно о несчастном случае, при котором погибла женщина. Лодка, на которой она передвигалась, столкнулась с баржей, ребенок и мужчина смогли выплыть на берег, женщину же позже извлекли из воды спасатели.