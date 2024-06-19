Раскрыты обстоятельства гибели школьника на пляже в Новосибирске

В Новосибирске на пляже, расположенном недалеко от Бугринской рощи, утонул ребенок. Спасатели раскрыли подробности ЧП на воде. Оказалось, два подростка катались на бревне. В какой-то момент один из них не смог удержаться на скользкой поверхности и упал в воды. Самостоятельно школьник не выплыл. Обстоятельства гибели 14-летнего новосибирца проверят правоохранители.