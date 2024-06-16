Новосибирский речной порт — фоторепортаж из колыбели городской промышленности

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Пристань на правом берегу Оби, около строящегося железнодорожного моста, была основана в 1895 году. Как и все, что появлялось тогда на месте будущего Ново-Николаевска, причал был связан с нуждами строителей-железнодорожников.
Годом рождения Новосибирского речпорта считается 1907, когда царским вердиктом городу был передан участок берега Оби «с водным пространством 250 погонных сажень и бечевником». Бечевник — это полоса вдоль речного берега, которая должна быть свободна от растительности и строений. И по ней, в случае необходимости, должны были идти впряженные в специальные лямки люди, чтобы тянуть за собой судно. Как таковых, бурлаков, конечно не было, но возможность проводки корабля таким образом могла возникнуть.
Пристань в начале 20 века не была единым целым. Каждый купец-судовладелец строил здесь свой причал, у которых разгружались пароходы.
Пристань сыграла важную роль в формировании промышленности в молодом городе. Через нее, в частности, шло зерно для больших промышленных мельниц, расположенных вдоль современной улицы Фабричная.
Грузовые речные перевозки всегда доминировали над пассажирским сообщением. Сейчас флот новосибирского речпорта состоит из судов-толкачей, которые ведут баржи и шести небольших пассажирских теплоходов, которые используют для организации водных экскурсий. Действуют и две пассажирские линии — до Седовой Заимки и Речной вокзал-Северо-Чемской жилмассив-Тихие зори.
Одной из важнейших функций речпорта во второй половине 20 века была добыча песка с помощью земснарядов и его транспортировка. Речного песка для нужд строительства было примерно в пять раз больше, чем добытого «на суше». Сегодня соотношение обратное.
Предполагается, что здесь в будущем появится жилая и деловая застройка, будет оборудована набережная, которая с одной стороны, соединится с Михайловской набережной, а с другой — протянется до Заельцовского бора. Но в обозримом будущем эти планы вряд ли будут реализованы.
Но сам речной порт не исчезнет. Ниже по течению Оби, в Мошковском районе, существует порт Ташара, планы по масштабному развитию которого существуют не один десяток лет.