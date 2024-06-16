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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Многие десятки лет эти портальные краны обслуживают грузовую навигацию

Новосибирский речной порт — фоторепортаж из колыбели городской промышленности

16 июня 2024, 06:48
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Многие десятки лет эти портальные краны обслуживают грузовую навигацию
Первая пристань на месте действующего речпорта была построена еще в конце 19 века. Согласно планам городских властей, эта территория должна быть застроена жилыми и офисными зданиями. Но когда это произойдёт, неизвестно.

Пристань на правом берегу Оби, около строящегося железнодорожного моста, была основана в 1895 году. Как и все, что появлялось тогда на месте будущего Ново-Николаевска, причал был связан с нуждами строителей-железнодорожников.

О том, с чего начинался речной порт, напоминает название улицы, ведущей к его воротам — Пристанский переулокО том, с чего начинался речной порт, напоминает название улицы, ведущей к его воротам — Пристанский переулок
О том, с чего начинался речной порт, напоминает название улицы, ведущей к его воротам — Пристанский переулок
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Годом рождения Новосибирского речпорта считается 1907, когда царским вердиктом городу был передан участок берега Оби «с водным пространством 250 погонных сажень и бечевником». Бечевник — это полоса вдоль речного берега, которая должна быть свободна от растительности и строений. И по ней, в случае необходимости, должны были идти впряженные в специальные лямки люди, чтобы тянуть за собой судно. Как таковых, бурлаков, конечно не было, но возможность проводки корабля таким образом могла возникнуть.

Сейчас вдоль берега проложены железнодорожные пути, которые давно не используются. А количество портальных кранов уменьшилось по сравнению с советскими временамиСейчас вдоль берега проложены железнодорожные пути, которые давно не используются. А количество портальных кранов уменьшилось по сравнению с советскими временами
Сейчас вдоль берега проложены железнодорожные пути, которые давно не используются. А количество портальных кранов уменьшилось по сравнению с советскими временамиСейчас вдоль берега проложены железнодорожные пути, которые давно не используются. А количество портальных кранов уменьшилось по сравнению с советскими временами
Сейчас вдоль берега проложены железнодорожные пути, которые давно не используются. А количество портальных кранов уменьшилось по сравнению с советскими временами
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Пристань в начале 20 века не была единым целым. Каждый купец-судовладелец строил здесь свой причал, у которых разгружались пароходы.

Центральная диспетчерская порта стоит заброшеннойЦентральная диспетчерская порта стоит заброшенной
Центральная диспетчерская порта стоит заброшеннойЦентральная диспетчерская порта стоит заброшенной
Центральная диспетчерская порта стоит заброшенной
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Пристань сыграла важную роль в формировании промышленности в молодом городе. Через нее, в частности, шло зерно для больших промышленных мельниц, расположенных вдоль современной улицы Фабричная.

Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»
Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»
Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»
Надстроенное на три этажа здание первой кирпичной мельницы в Ново-Николаевске, которая была возведена в 1910 году компанией «Сибирский мукомол»
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Грузовые речные перевозки всегда доминировали над пассажирским сообщением. Сейчас флот новосибирского речпорта состоит из судов-толкачей, которые ведут баржи и шести небольших пассажирских теплоходов, которые используют для организации водных экскурсий. Действуют и две пассажирские линии — до Седовой Заимки и Речной вокзал-Северо-Чемской жилмассив-Тихие зори.

Все суда здесь весьма почтенного возрастаВсе суда здесь весьма почтенного возраста
Все суда здесь весьма почтенного возрастаВсе суда здесь весьма почтенного возраста
Все суда здесь весьма почтенного возрастаВсе суда здесь весьма почтенного возраста
Все суда здесь весьма почтенного возрастаВсе суда здесь весьма почтенного возраста
Все суда здесь весьма почтенного возраста
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Одной из важнейших функций речпорта во второй половине 20 века была добыча песка с помощью земснарядов и его транспортировка. Речного песка для нужд строительства было примерно в пять раз больше, чем добытого «на суше». Сегодня соотношение обратное.

Сегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможностиСегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможности
Сегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможностиСегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможности
Сегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможностиСегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможности
Сегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможностиСегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможности
Сегодня загрузка портовой инфраструктуры ниже, чем ее возможности
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Предполагается, что здесь в будущем появится жилая и деловая застройка, будет оборудована набережная, которая с одной стороны, соединится с Михайловской набережной, а с другой — протянется до Заельцовского бора. Но в обозримом будущем эти планы вряд ли будут реализованы.

На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересыНа территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересыНа территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересыНа территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересыНа территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересыНа территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересыНа территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
На территории речпорта находятся склады различных частных компаний, и при реновации промзоны придется учитывать их интересы
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но сам речной порт не исчезнет. Ниже по течению Оби, в Мошковском районе, существует порт Ташара, планы по масштабному развитию которого существуют не один десяток лет.

Противоположный берег застройщики уже давно активно осваиваютПротивоположный берег застройщики уже давно активно осваивают
Противоположный берег застройщики уже давно активно осваиваютПротивоположный берег застройщики уже давно активно осваивают
Противоположный берег застройщики уже давно активно осваивают
Фото: Артем Шернев / atas.info
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