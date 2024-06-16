Новосибирский речной порт — фоторепортаж из колыбели городской промышленности

Годом рождения Новосибирского речпорта считается 1907, когда царским вердиктом городу был передан участок берега Оби «с водным пространством 250 погонных сажень и бечевником». Бечевник — это полоса вдоль речного берега, которая должна быть свободна от растительности и строений. И по ней, в случае необходимости, должны были идти впряженные в специальные лямки люди, чтобы тянуть за собой судно. Как таковых, бурлаков, конечно не было, но возможность проводки корабля таким образом могла возникнуть.