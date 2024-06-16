Женщина погибла при столкновении лодки и баржи в Новосибирске

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В акватории реки Обь зафиксировано происшествие с двумя судами. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, маломерное судно столкнулось со стоящей баржей. В результате три человека, включая ребенка, оказались в воде.
Несовершеннолетнему и одному из взрослых удалось выбраться на берег. тело женщины позже было доставлено спасателями и передано полицейским. Известно, что у управлявшего лодкой не выявлено алкогольного опьянения. В причинах аварии предстоит разобраться правоохранителям.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при движении на водном транспорте, повлекшее по неосторожности гибель человека).