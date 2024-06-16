Женщина погибла при столкновении лодки и баржи в Новосибирске

Несовершеннолетнему и одному из взрослых удалось выбраться на берег. тело женщины позже было доставлено спасателями и передано полицейским. Известно, что у управлявшего лодкой не выявлено алкогольного опьянения. В причинах аварии предстоит разобраться правоохранителям.