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Женщина погибла при столкновении лодки и баржи в Новосибирске

Женщина погибла при столкновении лодки и баржи в Новосибирске

16 июня 2024, 01:35
Фото: atas.info
Авария на воде произошла накануне днем, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в транспортной полиции Новосибирской области.

В акватории реки Обь зафиксировано происшествие с двумя судами. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, маломерное судно столкнулось со стоящей баржей. В результате три человека, включая ребенка, оказались в воде.

Несовершеннолетнему и одному из взрослых удалось выбраться на берег. тело женщины позже было доставлено спасателями и передано полицейским. Известно, что у управлявшего лодкой не выявлено алкогольного опьянения. В причинах аварии предстоит разобраться правоохранителям.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности при движении на водном транспорте, повлекшее по неосторожности гибель человека).

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#Екатерина Боженович#Транспорт#Происшествия#Столкновение#Димитровский мост#18+
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