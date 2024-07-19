Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Поисковой отряд уточнил, что в городе пропал Камран Мамедов. Он ушел в неизвестном направлении в пятницу, 19 июля.
Проживает мальчик в Октябрьском районе. Ему 9 лет. У него черные волосы, карие глаза. Сам по себе маленький. Из дома он вышел в серой футболке, черных шортах и сланцах, а также в салатовой кепке.
Волонтеры просят дать любую информацию о местонахождении школьника. Звонить можно по номерам, указанным на ориентировке: прямо в полицию или поисковикам.