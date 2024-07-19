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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Мальчика ищут целый день

Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске

19 июля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Мальчика ищут целый день
В Новосибирске ведут поиски пропавшего школьника, подробности сообщили волонтеры

Поисковой отряд уточнил, что в городе пропал Камран Мамедов. Он ушел в неизвестном направлении в пятницу, 19 июля.

Проживает мальчик в Октябрьском районе. Ему 9 лет. У него черные волосы, карие глаза. Сам по себе маленький. Из дома он вышел в серой футболке, черных шортах и сланцах, а также в салатовой кепке.

Волонтеры просят дать любую информацию о местонахождении школьника. Звонить можно по номерам, указанным на ориентировке: прямо в полицию или поисковикам.

Фото: ЛизаАлерт
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