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Пропал

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Ноябрь
Под Новосибирском красивая женщина исчезла после знакомства с таксистом
В Новосибирской области месяц не могут найти пропавшую женщину: поиски начали волонтеры отряда.
1 ноября, 03:31
Октябрь
Розоволосая девушка без следа исчезла под Новосибирском
В Новосибирской области пропала несовершеннолетняя девушка, подробности дали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
28 октября, 04:42
Август
В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска
19 августа, 03:53
4-летний мальчик пропал вместе с мамой в Новосибирске — они могли скрыться на машине
14 августа, 06:12
Семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшей семьи с ребенком, подробности дали в «ЛизаАлерт».
4 августа, 08:16
Июль
Погибшим в котловане нашли пропавшего без вести молодого новосибирца
В Новосибирске несколько дней вели поиски пропавшего мужчины, волонтеры из поискового отряда рассказали о его гибели.
30 июля, 06:29
Пропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском
В Новосибирской области волонтеры нашли мертвым пропавшего парня, сообщили в «ЛизаАлерт».
28 июля, 06:23
Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшего школьника, подробности сообщили волонтеры
19 июля, 09:13
Май
Школьник не вернулся домой после уроков в Новосибирске — его ищут вторые сутки
23 мая, 13:14
Мужчина с бельмом на глазу потерялся в новосибирском лесу
В Новосибирской области ищут 35-летнего Алексея Чернышова. Он отправился в лес 18 мая, с тех пор его не видели, передает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
19 мая, 10:33
Пропавшую женщину в черном неделю ищут в Новосибирске
37-летняя женщина исчезла в Октябрьском районе еще 6 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАллерт».
12 мая, 06:05
11-летний мальчик пропал в Новосибирске
Школьник вышел из своего дома 9 мая и пропал. Сейчас его ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
9 мая, 09:49
Юную омичку с фиолетовыми волосами разыскивают в Новосибирске
5 мая, 03:01
Подросток не вернулся домой со школы и загадочно пропал под Новосибирском
В Новосибирской области ищут без вести пропавшего подростка, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
4 мая, 09:12
Апрель
Пропавшего школьника с гетерохромией вторую неделю ищут в Новосибирске
В Новосибирском районе ищут без вести пропавшего подростка, о котором нет известий две недели, сообщают волонтеры.
23 апреля, 08:02
11-летний мальчик пропал ночью в Новосибирске
Ребенок вышел из дома на улице Немировича-Данченко и пошел гулять. Но в назначенное время домой он не вернулся.
22 апреля, 05:32
Стало известно, кто нашел тело пропавшего в Новосибирске шурина Яна Топлеса
21 апреля, 08:04
Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощи
В Новосибирске ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка. Его ориентировку распространяют волонтеры.
21 апреля, 07:09
«Его больше нет»: Ян Топлес заявил об окончании поисков брата жены в Новосибирске
Анатолий Евтушенко последний раз выходил на связь 9 февраля. В тот день брат жены известного блогера посетил барбершоп и поехал устраиваться на работу.
17 апреля, 15:47
В Куйбышеве шесть дней ищут 9-классника Фаниса Насырова — подросток гулял с друзьями
В Куйбышеве волонтеры. Полиция и спасатели разыскивают шестнадцатилетнего Фаниса Насырова. Девятиклассник пропал почти неделю назад и не выходил на связь с родными и близкими.
17 апреля, 09:37

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