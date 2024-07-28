Пропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Александр Шестаков пропал больше недели назад, 18 июля. Его искали в Тогучинском районе. Мужчине было 23 года.
Он перестал выходить на связь и тогда родственники забили тревогу. Известно, что он отправился в лес. Незадолго до этого его видели около железнодорожной станции Криница.
Волонтеры нашли его тело спустя несколько дней. Об этом стало известно 28 июля. Подробности не разглашаются по понятным причинам. Гибель новосибирцы не прокомментировали и в Следкоме.