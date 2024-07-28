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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Мужчина пропал

Пропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском

28 июля 2024, 06:23
Фото: 1MI
Мужчина пропал
В Новосибирской области волонтеры нашли мертвым пропавшего парня, сообщили в «ЛизаАлерт».

Александр Шестаков пропал больше недели назад, 18 июля. Его искали в Тогучинском районе. Мужчине было 23 года.

Он перестал выходить на связь и тогда родственники забили тревогу. Известно, что он отправился в лес. Незадолго до этого его видели около железнодорожной станции Криница.

Волонтеры нашли его тело спустя несколько дней. Об этом стало известно 28 июля. Подробности не разглашаются по понятным причинам. Гибель новосибирцы не прокомментировали и в Следкоме.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Лиза Алерт#18+
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