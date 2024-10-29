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Лиза Алерт

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Октябрь
Поиски розоволосой девушки остановили в Новосибирской области
Под Новосибирском перестали искать подростка с розовыми волосами, о чем сообщили волонтеры.
29 октября, 02:24
Розоволосая девушка без следа исчезла под Новосибирском
В Новосибирской области пропала несовершеннолетняя девушка, подробности дали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
28 октября, 04:42
Август
Семья с 9-месячным ребенком загадочно пропала в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшей семьи с ребенком, подробности дали в «ЛизаАлерт».
4 августа, 08:16
Июль
Пропавшего в лесу молодого парня нашли мертвым под Новосибирском
В Новосибирской области волонтеры нашли мертвым пропавшего парня, сообщили в «ЛизаАлерт».
28 июля, 06:23
Девятилетний ребенок в салатовой кепке и сланцах бесследно пропал в Новосибирске
В Новосибирске ведут поиски пропавшего школьника, подробности сообщили волонтеры
19 июля, 09:13
Май
Школьник не вернулся домой после уроков в Новосибирске — его ищут вторые сутки
23 мая, 13:14
Мужчина с бельмом на глазу потерялся в новосибирском лесу
В Новосибирской области ищут 35-летнего Алексея Чернышова. Он отправился в лес 18 мая, с тех пор его не видели, передает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
19 мая, 10:33
Пропавшую женщину в черном неделю ищут в Новосибирске
37-летняя женщина исчезла в Октябрьском районе еще 6 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАллерт».
12 мая, 06:05
11-летний мальчик пропал в Новосибирске
Школьник вышел из своего дома 9 мая и пропал. Сейчас его ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
9 мая, 09:49
Юную омичку с фиолетовыми волосами разыскивают в Новосибирске
5 мая, 03:01
Подросток не вернулся домой со школы и загадочно пропал под Новосибирском
В Новосибирской области ищут без вести пропавшего подростка, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
4 мая, 09:12
Апрель
Пропавшего школьника с гетерохромией вторую неделю ищут в Новосибирске
В Новосибирском районе ищут без вести пропавшего подростка, о котором нет известий две недели, сообщают волонтеры.
23 апреля, 08:02
Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощи
В Новосибирске ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка. Его ориентировку распространяют волонтеры.
21 апреля, 07:09
«Его больше нет»: Ян Топлес заявил об окончании поисков брата жены в Новосибирске
Анатолий Евтушенко последний раз выходил на связь 9 февраля. В тот день брат жены известного блогера посетил барбершоп и поехал устраиваться на работу.
17 апреля, 15:47
Подростка в белой куртке ищут в Новосибирске — он тайно исчез 13 апреля
В пригороде Новосибирска ищут пропавшего мальчика-подростка, который загадочно исчез.
15 апреля, 01:21
Худую женщину со шрамом разыскивают в Новосибирской области
6 апреля, 02:21
Март
В Новосибирске пропала женщина в черной куртке с кремовой сумкой
В Новосибирске разыскивают 52-летнюю Наталью Талапину. Женщина пропала в минувшую пятницу.
30 марта, 07:06
Завершены поиски пропавшей девятилетней школьницы в Новосибирске
В Новосибирске волонтеры нашли пропавшую день назад школьницу. Девочка вовремя не пришла домой.
26 марта, 02:55
Девятилетняя девочка в малиновых штанах и белых сапогах пропала в Новосибирске
В Новосибирске ищут пропавшую девятилетнюю девочку. Она не вернулась с прогулки.
26 марта, 01:21
9-летняя Ангелина не вернулась с прогулки в Новосибирске. Ее ищут волонтеры
Девочка не вернулась с прогулки вечером 25 марта. К поискам ребенка подключились волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт», требуются добровольцы.
25 марта, 21:04

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