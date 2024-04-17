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Пропавшего родственника Яна Топлеса нашли мертвым в Новосибирске

«Его больше нет»: Ян Топлес заявил об окончании поисков брата жены в Новосибирске

17 апреля 2024, 15:47
Фото: 1MI, «ЛизаАлерт»

Пропавшего родственника Яна Топлеса нашли мертвым в Новосибирске

Анатолий Евтушенко последний раз выходил на связь 9 февраля. В тот день брат жены известного блогера посетил барбершоп и поехал устраиваться на работу.

Пропавший 29-летний Анатолий Евтушенко найден мертвым. Об этом сообщил муж сестры погибшего, блогер Ян Лапотков (Топлес).

«Толю нашли. Его больше нет. <…> Спи спокойно, а мы поищем ответы», — написал блогер в соцсетях.

О завершении поисков также сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске
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Исчезновение новосибирца вызвало много вопросов. В тот роковой день он побывал в барбершопе, где почувствовал себя плохо, но от помощи медиков отказался. Сотрудники передали полиции записи с камер видеонаблюдения, но ответов это не дало.

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