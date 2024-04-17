«Его больше нет»: Ян Топлес заявил об окончании поисков брата жены в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Пропавший 29-летний Анатолий Евтушенко найден мертвым. Об этом сообщил муж сестры погибшего, блогер Ян Лапотков (Топлес).
«Толю нашли. Его больше нет. <…> Спи спокойно, а мы поищем ответы», — написал блогер в соцсетях.
О завершении поисков также сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Исчезновение новосибирца вызвало много вопросов. В тот роковой день он побывал в барбершопе, где почувствовал себя плохо, но от помощи медиков отказался. Сотрудники передали полиции записи с камер видеонаблюдения, но ответов это не дало.