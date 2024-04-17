В Куйбышеве шесть дней ищут 9-классника Фаниса Насырова — подросток гулял с друзьями

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Школьник пропал вечером 10 апреля. Незадолго до этого он отмечал праздник с друзьями. Камера видеонаблюдения зафиксировала подростка возле дома по улице Ульяны Громовой, где он живет. Однако парень не дошел до жилья всего семьдесят метров. На часах было 00.58 ночи.
В момент исчезновения Фанис Насыров был одет в темную куртку, темное трико (или джинсы) и обут в светлые кроссовки. С собой был сотовый телефон. Школьник темнорус, глаза серо-голубые. Рост составляет 165 сантиметров.
По одной из версии, с Фанисом мог произойти несчастный случай. Однако волонтеры и полицейские не теряют надежды. В поисках участвуют волонтеры из Омска и спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда.