В Куйбышеве шесть дней ищут 9-классника Фаниса Насырова — подросток гулял с друзьями

Школьник пропал вечером 10 апреля. Незадолго до этого он отмечал праздник с друзьями. Камера видеонаблюдения зафиксировала подростка возле дома по улице Ульяны Громовой, где он живет. Однако парень не дошел до жилья всего семьдесят метров. На часах было 00.58 ночи.