Пропавшую женщину в черном неделю ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Волонтеры разыскивают 37-летнюю Наталью Ключникову. Последний раз ее видели в Октябрьском районе Новосибирска, она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у женщины была черная сумка. В ориентировке «ЛизаАллерт» есть одна небольшая неточность, сообщила сестра пропавшей Яна Морозова: глаза у Натальи не серые, а зеленого цвета.
Ранее мы рассказывали о том, что 9 мая в Октябрьском районе пропал 11-летний мальчик. Сейчас его поиск остановлен.