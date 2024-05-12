Пропавшую женщину в черном неделю ищут в Новосибирске

Волонтеры разыскивают 37-летнюю Наталью Ключникову. Последний раз ее видели в Октябрьском районе Новосибирска, она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у женщины была черная сумка. В ориентировке «ЛизаАллерт» есть одна небольшая неточность, сообщила сестра пропавшей Яна Морозова: глаза у Натальи не серые, а зеленого цвета.