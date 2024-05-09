atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

11-летний мальчик пропал в Новосибирске

11-летний мальчик пропал в Новосибирске

9 мая 2024, 09:49
Фото: 1MI, «ЛизаАлерт» в Новосибирске
Александр Часовских вышел из своего дома 9 мая и пропал. Сейчас его ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

11-летний мальчик пропал на территории Октябрьского района. К поискам Александра Часовских уже подключились волонтеры. По ориентировке, рост ребенка составляет 160 см. У него нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

В день пропажи, 9 мая на мальчике была одета черная толстовка на молнии с капюшоном, а также светло-бежевые штаны. В числе особых примет упоминается шрам над правой бровью.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего мальчика ждут по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52. Также приглашаются добровольцы для участия в поисках.

Почему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры Новосибирска
Узнать подробнее

К сожалению, дети регулярно пропадают в Новосибирске. Так, объявлен в розыск 14-летний подросток. Предполагают, что он мог убежать с цыганами.

Другой 11-мальчик потерялся во время вечерней прогулки. На счастье родителей, его сумели оперативно разыскать стражи правопорядка.

Читайте также:
Почему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры НовосибирскаВероятный убийца матери пяти детей арестован в НовосибирскеАлименты на двоих детей обжалует актер из Новосибирска Павел Прилучный
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пропал#Школьник#Лиза Алерт
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Вчера, 02:33
Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео
Вчера, 10:16
Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска
Вчера, 06:56
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Вчера, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Вчера, 02:01
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"