11-летний мальчик пропал в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:52
11-летний мальчик пропал на территории Октябрьского района. К поискам Александра Часовских уже подключились волонтеры. По ориентировке, рост ребенка составляет 160 см. У него нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.
В день пропажи, 9 мая на мальчике была одета черная толстовка на молнии с капюшоном, а также светло-бежевые штаны. В числе особых примет упоминается шрам над правой бровью.
Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего мальчика ждут по телефонам: 112 или 8(800)700-54-52. Также приглашаются добровольцы для участия в поисках.
К сожалению, дети регулярно пропадают в Новосибирске. Так, объявлен в розыск 14-летний подросток. Предполагают, что он мог убежать с цыганами.
Другой 11-мальчик потерялся во время вечерней прогулки. На счастье родителей, его сумели оперативно разыскать стражи правопорядка.