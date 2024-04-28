Цыганский след обнаружен в деле об исчезновении новосибирского школьника

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Новосибирске уже почти неделю полиция и волонтеры ищут пропавшего в понедельник, 22 апреля Максима Иващенко — ему исполнилось 14 лет. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», в тот день мальчик ушел из дома в Первомайском районе и после этого его никто не видел.
По словам отца пропавшего подростка, у него появилась информация, что сына в последнее время видели вместе с подозрительными цыганами. Мужчина уже выяснил, где они могли встречаться и намерен начать активные поиски в рядом с близлежащим общежитием.
Рост разыскиваемого Максима около 166 сантиметров, фигура обычная, глаза голубого цвета, волосы сбриты под ноль. В день исчезновения на нем была темно-синяя толстовка, спортивные брюки такого же цвета и серые военные ботинки. У подростка есть яркая примета: родинка над левым глазом.
Звонков всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, ждут по телефону 8-800-700-54-52 или112, пишет КП-Новосибирск.