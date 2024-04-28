Цыганский след обнаружен в деле об исчезновении новосибирского школьника

В Новосибирске уже почти неделю полиция и волонтеры ищут пропавшего в понедельник, 22 апреля Максима Иващенко — ему исполнилось 14 лет. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», в тот день мальчик ушел из дома в Первомайском районе и после этого его никто не видел.