Со скандалом пытаются закрыть Новошколу и Новоколледж в Новосибирске

В Новосибирске руководство частных Новоколледжа, Новошколы и школы иностранных языков Инотекст объявило о прекращении своей деятельности. Случится это в июле нынешнего года после выпускного, учащихся на следующий учебный год набирать уже не будут, сообщила администрация образовательных заведений в телеграм-канале «Новоколледж для своих».