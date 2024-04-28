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Со скандалом пытаются закрыть Новошколу и Новоколледж в Новосибирске

Со скандалом пытаются закрыть Новошколу и Новоколледж в Новосибирске

28 апреля 2024, 10:33
Фото: Телеграм-канал «Новоколледж для своих»
Частные образовательные заведения доработают до конца учебного года, но нового набора учащихся не будет, сообщает телеграм-канал «Новоколледж для своих».

В Новосибирске руководство частных Новоколледжа, Новошколы и школы иностранных языков Инотекст объявило о прекращении своей деятельности. Случится это в июле нынешнего года после выпускного, учащихся на следующий учебный год набирать уже не будут, сообщила администрация образовательных заведений в телеграм-канале «Новоколледж для своих».

Тем не менее о закрытии заочного отделения Новоколледжа и филиала в соседнем Томске речь пока не идет. Руководство наоборот заявило о намерении оказать продолжающим работать их педагогам всю необходимую помощь.

В телеграм-канале сообщается об основных причинах принятого решения. По мнению администрации Новоколледжа, весь последний учебный год им приходилось не заниматься организацией нормального учебного процесса, а «отбиваться от всевозможных проверок».

Известно, что основателя Новоколледжа Сергея Чернышева* 27 мая 2023 года министерство юстиции России признало иноагентом. После этого он через соцсети заявил об увольнении из Новоколледжа и Новошколы, и вышел из состава их учредителей.

После этого Новоколледж возглавил бывший пресс-секретарь НГТУ НЭТИ Юрий Лобанов.

Эта новость буквально шокировала многих учащихся вышеперечисленных учебных заведений. В комментариях под постом о прекращении работы они пытаются понять, останется ли у них возможность все-таки получить диплом, можно ли будет вернуть потраченные деньги, и сожалеют о потраченном на учебу времени.

*признан иностранным агентом

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