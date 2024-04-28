«Мост глупости» поймал еще одну жертву на грузовике в Новосибирске

На Красном проспекте Новосибирска в субботу, 27 апреля, водитель грузовика не рассчитал габариты своей техники и застрял под железнодорожным мостом. Управлявший контейнеровозом с государственными номерами Московской области водитель не обратил внимание на висящее объявление, предупреждающее о грозящей опасности.