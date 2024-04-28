«Мост глупости» поймал еще одну жертву на грузовике в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
На Красном проспекте Новосибирска в субботу, 27 апреля, водитель грузовика не рассчитал габариты своей техники и застрял под железнодорожным мостом. Управлявший контейнеровозом с государственными номерами Московской области водитель не обратил внимание на висящее объявление, предупреждающее о грозящей опасности.
По словам очевидцев, дорожный инцидент тут же стал причиной образования достаточно большой пробки в начале центрального проспекта столицы Сибири. Кроме того, установленный на платформе контейнер оборвал троллейбусные провода, которые пришлось восстанавливать подоспевшей ремонтной бригаде.
Через некоторое время грузовик удалось освободить из-под моста, и нормальное движение на Красном проспекте было восстановлено, сообщает КП-Новосибирск.