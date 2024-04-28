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«Мост глупости» поймал еще одну жертву на грузовике в Новосибирске

«Мост глупости» поймал еще одну жертву на грузовике в Новосибирске

28 апреля 2024, 05:28
Фото: atas.info
Водитель контейнеровоза проигнорировал висящее на железнодорожном мосту в начале Красного проспекта предупреждение и оборвал троллейбусные провода, сообщили очевидцы ДТП.

На Красном проспекте Новосибирска в субботу, 27 апреля, водитель грузовика не рассчитал габариты своей техники и застрял под железнодорожным мостом. Управлявший контейнеровозом с государственными номерами Московской области водитель не обратил внимание на висящее объявление, предупреждающее о грозящей опасности.

По словам очевидцев, дорожный инцидент тут же стал причиной образования достаточно большой пробки в начале центрального проспекта столицы Сибири. Кроме того, установленный на платформе контейнер оборвал троллейбусные провода, которые пришлось восстанавливать подоспевшей ремонтной бригаде.

Через некоторое время грузовик удалось освободить из-под моста, и нормальное движение на Красном проспекте было восстановлено, сообщает КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Происшествия#Пробка#Грузовик#Мост#Очевидцы
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