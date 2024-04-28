Свалки и вонь обнаружили прокуроры во всех районах Новосибирска

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В 2023 году сотрудники прокуратуры Новосибирской области насчитали на территории столицы региона 183 нарушения закона об обращении с отходами. По словам начальника управления по надзору за исполнением законодательства Динара Фатхутдинова, чаще всего нарекания возникали к организации процесса в Октябрьском, Советском и Центральном районах столицы Сибири.
За год местные власти, УК и другие участвующие в обращении с ТКО организации получили из надзорного органа 79 представлений. Справедливости ради нужно отметить, что в 2022 году их было на 41% больше.
Динар Фатхутдинов отметил, что чаще всего сотрудники прокуратуры составляли протоколы по поводу незаконных свалок, плохого состояния мусорных площадок, задержки при вывозе отходов и не заключение договора с регоператором, пишет РБК Новосибирск.