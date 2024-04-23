Спасатели вытащили 130 мешков мусора из реки Тула в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:39
Updated Сегодня, 02:39
В понедельник, 22 апреля, сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы очистили русло реки Тула в Кировском районе Новосибирска. По их подсчетам, было собрано и вывезено примерно 130 мешков мусора.
Спасатели предупредили жителей близлежащего частного сектора, что привычка сбрасывать бытовые отходы в Тулу может сыграть злую шутку: при определенных условиях во время весеннего паводка в реке может создаться затор, и их собственные усадьбы окажутся в зоне подтопления.
Сотрудники МАСС призвали новосибирцев избавляться от мусора только цивилизованными методами, так как печальные последствия могут значительно осложнить им жизнь.