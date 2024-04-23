Спасатели вытащили 130 мешков мусора из реки Тула в Новосибирске

Спасатели предупредили жителей близлежащего частного сектора, что привычка сбрасывать бытовые отходы в Тулу может сыграть злую шутку: при определенных условиях во время весеннего паводка в реке может создаться затор, и их собственные усадьбы окажутся в зоне подтопления.