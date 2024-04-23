atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

130 мешков мусора выбросили в реку Тула жители Новосибирска

Спасатели вытащили 130 мешков мусора из реки Тула в Новосибирске

23 апреля 2024, 02:33
Фото: Изображение Midjourney

130 мешков мусора выбросили в реку Тула жители Новосибирска

Жители частного сектора привыкли сбрасывать бытовые отходы прямо в реку, хотя это может вызвать подтопления их же усадеб, рассказали в городской службе аварийно-спасательных работ

В понедельник, 22 апреля, сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы очистили русло реки Тула в Кировском районе Новосибирска. По их подсчетам, было собрано и вывезено примерно 130 мешков мусора.

Спасатели предупредили жителей близлежащего частного сектора, что привычка сбрасывать бытовые отходы в Тулу может сыграть злую шутку: при определенных условиях во время весеннего паводка в реке может создаться затор, и их собственные усадьбы окажутся в зоне подтопления.

Сотрудники МАСС призвали новосибирцев избавляться от мусора только цивилизованными методами, так как печальные последствия могут значительно осложнить им жизнь.

Читайте также:
Пробки в Новосибирске: где труднее всего проехать автомобилистам 23 апреля 2024Врач предупредил об опасности магазинного шашлыкаРекламщик повредил лифт в ЖК «Ломоносов» в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Мусор#Частный сектор#Подтопление#Река Тула
Подпишитесь
Когда и где можно освятить вербы в Новосибирске
Вчера, 09:44
В Новосибирске будут судить управляющую частного дома престарелых
Вчера, 06:09
На неделе в Новосибирске похолодает до минусовых температур
Вчера, 05:50
Многодетный отец требует художественную школу для дочери на пикете в Новосибирске
Вчера, 05:40
Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»
21 апреля, 12:17
В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги
21 апреля, 10:39
"