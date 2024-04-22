Рекламщик повредил лифт в ЖК «Ломоносов» в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Новосибирске неизвестный мужчина после тщетных попыток прикрепить рекламное объявление в лифте с помощью портативной дрели разозлился и разбил дорогую сенсорную панель. Инцидент произошел в субботу, 20 апреля.
Рекламщику помешало выполнить задуманное специальное покрытие стенок кабины лифта, призванное защитить подъемное устройство от вандалов и хулиганов. К сожалению, панель с кнопками оказалась достаточно хрупкой.
В управляющей компании, обслуживающей этот жилой комплекс, оценили ущерб примерно в сотню тысяч рублей. Заявление в полицию уже написано. Уже известно, что в объявлении, которое мужчина не смог прикрепить, рекламировалась компания «Новая эра» — она занимается квартирным ремонтом.