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Published Сегодня, 09:35

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Мужчина разбил в лифте дорогую сенсорную панель в Новосибирске

Рекламщик повредил лифт в ЖК «Ломоносов» в Новосибирске

22 апреля 2024, 09:35
Фото: 1MI

Мужчина разбил в лифте дорогую сенсорную панель в Новосибирске

Мужчина попытался прикрепить к стенке рекламное объявление, но перенервничал и в сердцах разбил сенсорную панель, сообщают в соцсетях

В Новосибирске неизвестный мужчина после тщетных попыток прикрепить рекламное объявление в лифте с помощью портативной дрели разозлился и разбил дорогую сенсорную панель. Инцидент произошел в субботу, 20 апреля.

Рекламщику помешало выполнить задуманное специальное покрытие стенок кабины лифта, призванное защитить подъемное устройство от вандалов и хулиганов. К сожалению, панель с кнопками оказалась достаточно хрупкой.

В управляющей компании, обслуживающей этот жилой комплекс, оценили ущерб примерно в сотню тысяч рублей. Заявление в полицию уже написано. Уже известно, что в объявлении, которое мужчина не смог прикрепить, рекламировалась компания «Новая эра» — она занимается квартирным ремонтом.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Реклама#Вандалы#Управляющая компания#Лифт#Ущерб
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