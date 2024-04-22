Рекламщик повредил лифт в ЖК «Ломоносов» в Новосибирске

В управляющей компании, обслуживающей этот жилой комплекс, оценили ущерб примерно в сотню тысяч рублей. Заявление в полицию уже написано. Уже известно, что в объявлении, которое мужчина не смог прикрепить, рекламировалась компания «Новая эра» — она занимается квартирным ремонтом.