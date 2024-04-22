Бастрыкину доложат о мигрантах, разводящих тараканов в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству доложить о результатах проверки сообщений СМИ. В них шла речь о нашествии тараканов в доме на Хилокской улице, где арендуют жилье мигранты.
Как ранее сообщал Atas.info, семья из Узбекистана арендует жилье в многоквартирном доме. В какой-то момент в доме появились тараканы. Жители уверены: это всё из-за новоселов. Именно из-за их антисанитарных условий страдает весь дом.
Жильцы пытались бороться по-своему. Они заклеивали щели входной двери, писали записки с требованием освободить помещение, но те обратились в полицию. Старшая по дому подала встречное заявление.