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Разводящие тараканов мигранты из Новосибирска заинтересовали Бастрыкина

Бастрыкину доложат о мигрантах, разводящих тараканов в Новосибирске

22 апреля 2024, 08:01
Фото: 1MI

Разводящие тараканов мигранты из Новосибирска заинтересовали Бастрыкина

В какой-то момент в доме появились тараканы. Жители уверены: это всё из-за новоселов. Именно из-за их антисанитарных условий страдает весь дом.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству доложить о результатах проверки сообщений СМИ. В них шла речь о нашествии тараканов в доме на Хилокской улице, где арендуют жилье мигранты.

Как ранее сообщал Atas.info, семья из Узбекистана арендует жилье в многоквартирном доме. В какой-то момент в доме появились тараканы. Жители уверены: это всё из-за новоселов. Именно из-за их антисанитарных условий страдает весь дом.

Жильцы пытались бороться по-своему. Они заклеивали щели входной двери, писали записки с требованием освободить помещение, но те обратились в полицию. Старшая по дому подала встречное заявление.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Тараканы#СК#Александр Бастрыкин
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