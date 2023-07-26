Тараканы кишат в новосибирской поликлинике — пациенты в ужасе

Медучреждение находится на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса, 6/1. Согласно заявлениям посетителей, тараканы приходят из квартиры выше. Врачи и пациенты неоднократно жаловались на насекомых в Роспотребнадзор, но ответа от них так и не получили.