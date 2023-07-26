Тараканы кишат в новосибирской поликлинике — пациенты в ужасе

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:17
В Новосибирске пациенты поликлиники номер 16 выразили свое недовольство наличием тараканов, которые разгуливают по помещениям. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Медучреждение находится на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса, 6/1. Согласно заявлениям посетителей, тараканы приходят из квартиры выше. Врачи и пациенты неоднократно жаловались на насекомых в Роспотребнадзор, но ответа от них так и не получили.
Недавно в клинике провели специальную обработку для уничтожения тараканов, однако результат был неудовлетворительный, так как насекомые продолжают появляться. Более того, химические препараты негативно сказались на здоровье пациентов.
«На неделю переселили сотрудников поликлиники по разным адресам и то не всех. Тараканов „потравили“, но меньше их не стало, а запах после раствора, которым травили, сохраняется уже на протяжении двух недель. Головные боли и привкус железа во рту сохраняются уже третью неделю», — пожаловался автор поста.
Пока что региональное министерство здравоохранения не прокомментировало ситуацию.