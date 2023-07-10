atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Изображение материала

Тараканы-мутанты атакуют подвал дома под Новосибирском — их раскормили жильцы

10 июля 2023, 11:45
Фото: 1MI
Огромные тараканы завелись в подвале дома под Новосибирском

Гигантские тараканы заполонили подвал дома под Новосибирском

Аномально жирные тараканы терроризируют жителей многоэтажки в городе Обь под Новосибирском. Насекомые заполонили подвал и перемещаются по квартирам.

На тараканов-мутантов пожаловались жители дома на улице ЖКО аэропорт, 27. С их слов, насекомые уже напоминают мадагаскарских тараканов.

«Они кишат в подвале и на первом этаже в подъезде — страшно заходить внутрь. Как они смогли откормиться — непонятно. Вызывали дезинсекцию, но даже специалистам было страшно и противно, раз они отказывались», — рассказала одна из жительниц Ольга редакции Atas.info.

При этом специалисты Госжилинспекции заявляют, что тараканов развели жильцы, которые складируют мусор. Они уже направили обращение в УК «Ленинское» с просьбой провести дезинсекцию.

Читайте также:
Кишат тараканы: новосибирцы ужаснулись увиденным в пивном магазинеТаракана Артемку из 90-х продают в Новосибирске за 1 млн рублей
#Алина Шефер#Тараканы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Аномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023
Сегодня, 02:52
Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Сегодня, 10:02
Назван возраст самой юной мамы в Новосибирской области
Сегодня, 06:59
Названо имя нового главы Управления СКР по Новосибирской области
Сегодня, 10:26
Мать добровольца из Новосибирска ищет сына на СВО — он полгода не выходит на связь
Сегодня, 02:38