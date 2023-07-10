Тараканы-мутанты атакуют подвал дома под Новосибирском — их раскормили жильцы

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
На тараканов-мутантов пожаловались жители дома на улице ЖКО аэропорт, 27. С их слов, насекомые уже напоминают мадагаскарских тараканов.
«Они кишат в подвале и на первом этаже в подъезде — страшно заходить внутрь. Как они смогли откормиться — непонятно. Вызывали дезинсекцию, но даже специалистам было страшно и противно, раз они отказывались», — рассказала одна из жительниц Ольга редакции Atas.info.
При этом специалисты Госжилинспекции заявляют, что тараканов развели жильцы, которые складируют мусор. Они уже направили обращение в УК «Ленинское» с просьбой провести дезинсекцию.