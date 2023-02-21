Новосибирцы ужаснулись кишащими тараканами в пивном магазине

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
На сайте «Фламп» появился негативный отзыв мужчины о походе в магазин. Инцидент произошел вечером 16 февраля.
В пивной магазин на улице Петухова пришел сибиряк с супругой. Покупатели заметили, что по прилавку с продуктами ползают тараканы.
«Магазин в отвратительном санитарном состоянии! Куда смотрит руководство? Там тараканы по еде ползают, зашли вчера со второй половинкой взять пивка к ужину, а там по прилавку таракашки гуляют», — рассказал новосибирец.
Теперь, по словам мужчины, он больше никогда не пойдет в этот магазин.
Напомним, что ранее девочка в автомате выиграла новенький Айфон. Только вот коробка оказалась пустая. Благодаря громкому скандалу подростку все-таки отдали телефон.