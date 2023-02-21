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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Кишат тараканы: новосибирцы ужаснулись увиденным в пивном магазине

21 февраля 2023, 03:08
Фото: 1MI
Насекомые бегали по еде

Новосибирцы ужаснулись кишащими тараканами в пивном магазине

В одном из новосибирских пивных магазинов на левом берегу покупатели заметили тараканов, ползающих по еде.

На сайте «Фламп» появился негативный отзыв мужчины о походе в магазин. Инцидент произошел вечером 16 февраля.

В пивной магазин на улице Петухова пришел сибиряк с супругой. Покупатели заметили, что по прилавку с продуктами ползают тараканы.

«Магазин в отвратительном санитарном состоянии! Куда смотрит руководство? Там тараканы по еде ползают, зашли вчера со второй половинкой взять пивка к ужину, а там по прилавку таракашки гуляют», — рассказал новосибирец.

Теперь, по словам мужчины, он больше никогда не пойдет в этот магазин.

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#Эмилия Губарева#Магазины#Насекомые#Алкоголь#Общество#Город#Новосибирск
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