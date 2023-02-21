В Новосибирске девочке отдали выигранный IPhone 11 после скандала с пустой коробкой

После широкой публикации в СМИ, с девочкой связался предприниматель и вручил выигранный гаджет. Как предполагали многие комментаторы, коробки были пустые намеренно, чтобы телефон не разбился. Для получения Айфона нужно было дозвониться до владельца точки.