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В Новосибирске девочке отдали выигранный IPhone 11 после скандала с пустой коробкой

21 февраля 2023, 02:44
Фото: АСТ-54/ВК
Девочке отдали телефон
После громкого скандала в Новосибирске, девочке все же дали выигранный IPhone – сначала она получила пустую коробку и закатила истерику.

Публичный резонанс получила история с пустой коробкой, которую выиграла 12-летняя девочка в автомате. В ТЦ «Река» ребенок вытащила из автомата дорогостоящий iPhone 11 Pro Max.

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Счастье было недолгим – коробка оказалась пустая. Подросток вместе с мамой пыталась дозвониться до владельца автомата, но безуспешно. Победительница сильно расстроилась, а мама рассказала о произошедшем в соцсетях. Женщина попросила помочь наказать бизнесмена.

После широкой публикации в СМИ, с девочкой связался предприниматель и вручил выигранный гаджет. Как предполагали многие комментаторы, коробки были пустые намеренно, чтобы телефон не разбился. Для получения Айфона нужно было дозвониться до владельца точки.

Также новосибирцы шутили в комментариях, что девочка получила жизненный урок:

«Ребёнок знает что такое айфон 11, и ничего о реальном мире»;
«Вы действительно думаете что можно выиграть айфон за 25руб?»;
«Ребенок поучил урок. Что в лотереи играть не стоит. Кстати довольно не дорогой урок. Это начало получения финансовой грамотности».
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#Дети#Техника#Телефон#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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