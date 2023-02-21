В Новосибирске девочке отдали выигранный IPhone 11 после скандала с пустой коробкой

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Публичный резонанс получила история с пустой коробкой, которую выиграла 12-летняя девочка в автомате. В ТЦ «Река» ребенок вытащила из автомата дорогостоящий iPhone 11 Pro Max.
Счастье было недолгим – коробка оказалась пустая. Подросток вместе с мамой пыталась дозвониться до владельца автомата, но безуспешно. Победительница сильно расстроилась, а мама рассказала о произошедшем в соцсетях. Женщина попросила помочь наказать бизнесмена.
После широкой публикации в СМИ, с девочкой связался предприниматель и вручил выигранный гаджет. Как предполагали многие комментаторы, коробки были пустые намеренно, чтобы телефон не разбился. Для получения Айфона нужно было дозвониться до владельца точки.
Также новосибирцы шутили в комментариях, что девочка получила жизненный урок:
«Ребёнок знает что такое айфон 11, и ничего о реальном мире»;
«Вы действительно думаете что можно выиграть айфон за 25руб?»;
«Ребенок поучил урок. Что в лотереи играть не стоит. Кстати довольно не дорогой урок. Это начало получения финансовой грамотности».
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