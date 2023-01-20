atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Таракана Артемку из 90-х продают в Новосибирске за 1 млн рублей

Сегодня, 06:40
Фото: Авито
Таракана владелец назвал Артемка
В Новосибирске выставили на продажу таракана по кличке Артемка. Объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Из объявления следует, что продавец продает таракана за 1 миллион рублей. У насекомого есть кличка – Артемка. Автор уверяет, что таракан пережил 90-е годы прошлого века.

Также продавец считает, что 1 млн – это адекватная цена за такого друга. Якобы Артемка «видел многое».

Таракан обладает невероятной тягой к пакостям, а также считает себя хозяином дома.

11-летнего циркового коня Тотема продают в Новосибирске за полмиллиона рублей
Узнать подробнее

Напомним, что также в Новосибирске продают цирковую лошадь. Продавец просит за животное 500 тысяч рублей. Коню 11 лет, у него имеется цирковое прошлое. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске
Вчера, 03:18
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
Вчера, 07:35
Травников, Карелин, Локоть: чем занимаются дети новосибирских политиков
Вчера, 05:38
Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
Сегодня, 05:35
Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило
Вчера, 13:48
Суд разрешил компании выкупить у мэрии территорию Заельцевского кладбища
Вчера, 13:07