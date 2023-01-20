Таракана Артемку из 90-х продают в Новосибирске за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Из объявления следует, что продавец продает таракана за 1 миллион рублей. У насекомого есть кличка – Артемка. Автор уверяет, что таракан пережил 90-е годы прошлого века.
Также продавец считает, что 1 млн – это адекватная цена за такого друга. Якобы Артемка «видел многое».
Таракан обладает невероятной тягой к пакостям, а также считает себя хозяином дома.
Напомним, что также в Новосибирске продают цирковую лошадь. Продавец просит за животное 500 тысяч рублей. Коню 11 лет, у него имеется цирковое прошлое.