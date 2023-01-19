Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
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Updated Сегодня, 01:57
Необычного коня продают в Новосибирске. Его кличка – Тотем. В свое время он работал в цирке. Жеребец 2012 года рождения.
Продавец заявляет, что конь здоров, его копыта в норме, он накаченный, а его спина ровная. Характер у 11-летнего Тотема непростой, но сам по себе он спокойный.
Из-за циркового опыта, он может выполнять различные трюки. На животное есть документы, у него поставлены все прививки. Стоимость такого коня – 500 тысяч рублей.
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