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Posted Сегодня, 01:55

Published Сегодня, 01:55

Modified Сегодня, 01:57

Updated Сегодня, 01:57

11-летнего циркового коня Тотема продают в Новосибирске за полмиллиона рублей

Сегодня, 01:55
Фото: 1MI
Конь с характером

В Новосибирске продают циркового коня Тотема за полмиллиона рублей

Цирковую лошадь выставили на продажу в Новосибирске за 500 тысяч, соответствующее объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Необычного коня продают в Новосибирске. Его кличка – Тотем. В свое время он работал в цирке. Жеребец 2012 года рождения.

Продавец заявляет, что конь здоров, его копыта в норме, он накаченный, а его спина ровная. Характер у 11-летнего Тотема непростой, но сам по себе он спокойный.

Из-за циркового опыта, он может выполнять различные трюки. На животное есть документы, у него поставлены все прививки. Стоимость такого коня – 500 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева
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