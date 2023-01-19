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Posted Сегодня, 01:43

Published Сегодня, 01:43

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Новый внедорожник за 1,9 млн рублей покупает администрация Ордынского района

Сегодня, 01:43
Фото: 1MI
Внедорожник покупается для нужд администрации
Администрация Ордынского района потратит на новый автомобиль почти 2 млн рублей, о чем говорится в документации сайта госзакупок.

В новосибирской области администрация  Ордынского района купит новый внедорожник, цена которого составляет 1,9 миллионов рублей. В документации марка машины не уточняется.

У автомобиля должны быть определенные технические требования: автоматическая коробка передач, мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, а также объем от 2 до 3 тысяч кубов.

Внедорожник должен быть новый, 2022 года выпуска. В салоне нужна камера заднего вида, мультимедийная система с дисплеем и наличие детских кресел.

В аукционе можно поучаствовать до 26 января. Автомобиль приобретается за счет бюджета Ордынского района.

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Напомним, ранее другая администрация района в НСО собиралась приобрести люксовый автомобиль за 6 млн рублей для детского лагеря. История обернулась скандалом. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирская область
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