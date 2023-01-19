Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
В новосибирской области администрация Ордынского района купит новый внедорожник, цена которого составляет 1,9 миллионов рублей. В документации марка машины не уточняется.
У автомобиля должны быть определенные технические требования: автоматическая коробка передач, мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, а также объем от 2 до 3 тысяч кубов.
Внедорожник должен быть новый, 2022 года выпуска. В салоне нужна камера заднего вида, мультимедийная система с дисплеем и наличие детских кресел.
В аукционе можно поучаствовать до 26 января. Автомобиль приобретается за счет бюджета Ордынского района.
Напомним, ранее другая администрация района в НСО собиралась приобрести люксовый автомобиль за 6 млн рублей для детского лагеря. История обернулась скандалом.