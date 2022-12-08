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"Сказочная" Toyota требуется искитимским чиновникам

Сегодня, 11:22
Фото: commons.wikimedia.org
Toyota camry

Активисты ОНФ по Новосибирской области обратили внимание на дорогую закупку

Активисты Народного фронта НСО пытаются выяснить, почему искитимские чиновники хотят купить автомобиль за 6 миллионов рублей для детского лагеря «Лесная сказка».

Информация о Toyota Camry появилась на сайте «Госзакупки», заявки на поставку принимаются до 11 декабря. В требованиях к продавцу значится 2022-й год выпуска, полный комплект подушек безопасности, сидения особой конструкции, снижающие вероятность травмы шеи, обогрев руля и всех сидений, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал, мультимедиа с дисплеем, премиальная аудиосистема, антенна «плавник акулы» и, разумеется, кожаные сиденья. Цвет авто должен быть либо белый перламутр, либо черный металлик.

В документах также говорится, что автомобиль предназначается для детского лагеря «Лесная сказка», который находится в ведении искитимского муниципалитета.

Однако активисты ОНФ уверены, что люксовая Тойота покупается для первых лиц искитимской администрации взамен вышедшего из строя автомобиля 2007 года выпуска.

«Престижность авто объясняют авторитетом статуса главы. Что цена высокая — никого не смущает, человек авторитетный, не хуже областных чиновников», — цитирует издание Сиб.фм своих собеседников из Народного фронта.

В искитимской администрации изданию информацию о дорогостоящем лоте для чиновников не подтвердили, но и не опровергли. Ничего не сказали изданию и сотрудники оздоровительного центра «Лесная сказка».

Общественники, возмущенные такими запросами, считают, что за эти деньги можно было купить три отечественных автомобиля премиум-класса или потратить эти деньги на детский отдых. А еще активисты считают, что на эти средства можно купить 20 квадрокоптеров для военных в зоне СВО.

Ранее стало известно об окончании следствия по делу о взятке экс-заместителя прокурора НСО Андрея Трубина.

Прокуратура вынесла представление председателю Совета депутатов Барабинска
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#Лесная сказка#Toyota#Народный фронт#Общество#Происшествия
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