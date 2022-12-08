"Сказочная" Toyota требуется искитимским чиновникам

Общественники, возмущенные такими запросами, считают, что за эти деньги можно было купить три отечественных автомобиля премиум-класса или потратить эти деньги на детский отдых. А еще активисты считают, что на эти средства можно купить 20 квадрокоптеров для военных в зоне СВО.