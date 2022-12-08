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СК завершил расследование дела бывшего зампрокурора Новосибирской области

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Прокурорский синий пиджак
Об окончании следствия по делу о взятке экс-заместителя прокурора НСО Андрея Трубина стало известно восьмого декабря.

«Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше 3 млн руб.»,- приводит слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина “Коммерсантъ”.

Сообщается, что предприниматель хотел получать информацию о ходе собственного дела. За взятку бывший правоохранитель также должен был обеспечить более мягкую статью.

Напомним, что Андрея Трубина задержали в феврале этого года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним под следствием оказались бывший прокурор НСО Владимир Фалилеев и экс-зампрокурора региона Любовь Кузьменок.

Ранее стало известно, что новосибирская прокуратура внесла представление мэру города Анатолию Локтю.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Андрей Трубин#Следственный комитет
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