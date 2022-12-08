СК завершил расследование дела бывшего зампрокурора Новосибирской области

Напомним, что Андрея Трубина задержали в феврале этого года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним под следствием оказались бывший прокурор НСО Владимир Фалилеев и экс-зампрокурора региона Любовь Кузьменок.