СК завершил расследование дела бывшего зампрокурора Новосибирской области

«Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше 3 млн руб.»,- приводит слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина “Коммерсантъ”.
Сообщается, что предприниматель хотел получать информацию о ходе собственного дела. За взятку бывший правоохранитель также должен был обеспечить более мягкую статью.
Напомним, что Андрея Трубина задержали в феврале этого года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним под следствием оказались бывший прокурор НСО Владимир Фалилеев и экс-зампрокурора региона Любовь Кузьменок.
Ранее стало известно, что новосибирская прокуратура внесла представление мэру города Анатолию Локтю.